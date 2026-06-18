Entre el caos, la ansiedad y el celular

Soledad, tristeza, enojo, felicidad... cualquiera que sea la emoción, para la banda española León Benavente siempre hay una canción que puede funcionar como paracaídas ante la vida.

Formada en 2012 por Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú, la agrupación de indie rock nació de la reunión de músicos con trayectoria previa junto a Nacho Vegas, Tachenko y Schwarz. Desde entonces, ha defendido el rock como su territorio, con canciones que van del desencanto social a la resistencia personal. “Hay mucha gente que vibra con las canciones de jazz, otros con otras; es como esa especie de paracaídas que llevamos detrás, que cuando las cosas se ponen feas o cuando las cosas se ponen bonitas, lo sacamos y empezamos a volar”, dice Luis en entrevista.

En “Ánimo, valiente”, una de sus piezas más reconocidas, la banda canta a la idea de no rendirse; en “Ser brigada”, aborda la tensión entre dejar ir o retener el pasado y “La canción del daño” habla de una generación marcada por la ansiedad y el cansancio.

Concierto

León Benavente traerá algunos de esos temas el 5 de noviembre en la Ciudad de México con la gira de Nueva sinfonía sobre el caos, su quinto álbum, el cual reúne 10 canciones sobre el cansancio, la violencia, la dependencia del celular y la cultura de usar y tirar. Abraham Boba firma buena parte de las letras. Sus compañeros consideran que el valor de sus canciones está en hablar de temas reconocibles sin encerrarlos en lo individual. “No son textos tan en primera persona y eso hace que uno empatice mucho más. Son temas que a todo el mundo nos incumben y, en este disco en concreto, es casi premonitorio. En todo este caos que se está viviendo ahora, por ejemplo con el problema de la vivienda, todo ese caos está un poco reflejado también en el disco”, reflexiona Eduardo.

El rock no muere

Aunque cada cierto tiempo se anuncia su desgaste, el rock sigue siendo para León Benavente un lugar de origen y una forma de entender la música.

La banda resalta que el género mezcla protesta, rebeldía, baile y desenfreno, además de una capacidad de cambiar sin perder su actitud. “Desde que empezó el rock lo estaban matando, pero qué va, es de donde venimos muchos, de donde mamamos”, considera César. “Es difícil que eso desaparezca, sobre todo porque muta. El rock siempre va a estar ahí porque se va adaptando, va cambiando, pero lo esencial sigue ahí: la actitud, la diversión, el baile, el desenfreno”, añade.

El show en México será en el Foro Indie Rocks, un recinto que guarda su propia historia. Hace unos años ya tenían todo listo para subir al escenario, pero el tráfico de CDMX tuvo otros planes. “Nos apetecía tocar ahí porque ya hemos tocado en el Lunario, El Caradura, en el Metro, muchísimo en el Centro Cultural España. Lo que sucedió fue que era justo el Día de Muertos, había un circuito de Fórmula 1 y no pudimos llegar”, lamenta Luis.

“Fueron cuatro horas de atasco y seguimos pidiendo disculpas. No pudo ser, tenemos muchas ganas de tocar ahí, pero fue imposible. Pero llegó el momento”, advierte.