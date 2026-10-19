Entre elogios y reclamos presupuestales

La inauguración del 24º Festival Internacional de Cine de Morelia se convirtió, quizá sin quererlo, en una palestra política.

Opiniones divididas

Por un lado, el gobierno federal en voz de Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura, presumió apoyos y el local aprovechó para recordar que hay próximas elecciones y los miembros de la comunidad no deben dejar perder los espacios del cine.

Pero Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente y fundador del certamen, fiel a su costumbre, reconoció los apoyos a ciertos sectores, entre ellos al cine, pero indicó que la cultura en general sigue teniendo un dinero raquítico para el tamaño y las necesidades del país. “Apostar a la cultura es la mejor convivencia entre los pueblos y un entorno de paz”, dijo Cárdenas Batel.

La armada federal había comenzado con la presencia de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien dijo que había apoyar al FICM (por sus siglas) con más fuerza, pues es ampliamente conocido en el mundo. Alejandro Ramírez, en tanto, presidente del certamen, lanzó su mensaje en la necesidad de proteger a las personas que hacen posible el cine. “La conversación es hacia dónde queremos que evolucione nuestra madre industria y aunque nos enfrentamos a desafíos como la Inteligencia Artificial, la educación audiovisual y la necesidad de generar nuevas historias, no hay que perder de vista a las personas que lo hacen posible, porque, aunque todo se modernice, siempre está el factor humano”, subrayó Ramírez.

Primera proyección

Luego de todo ello, Jonás Cuarón presentó su cinta Campeón gabacho que abrió las actividades. EL FICM, que este año cuenta con 96 producciones en competencia, entre largo y cortometrajes, concluirá oficialmente el próximo viernes cuando se den a conocer a sus ganadores, pero seguirá teniendo funciones para el público local por dos días más.

El festival tuvo su apertura en el Teatro Mariano Matamoros del primer cuadro de la capital michoacana, asistieron invitados especiales como la actriz Fernanda Castillo (Una mujer sin filtro), el director Manolo Caro (La Casa de las Flores) y el actor Diego Boneta (Luis Miguel: la serie).