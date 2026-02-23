Entre mujeres hay que apoyarnos

“Está bien no encajar”, es el mensaje que Kenia Os quiere transmitir a las mujeres alrededor del mundo. La originaria de Mazatlán, Sinaloa, se ha abierto paso hasta convertirse en una de las figuras juveniles más influyentes de la escena actual. Como muchas chicas de su generación, el entorno digital ha sido su vínculo más directo con el público.

Cantante, empresaria y creadora de contenido, la joven de 26 años ha expandido su presencia más allá de la música con proyectos en belleza, cuidado personal y producciones audiovisuales.

En Tiktok concentra 26.3 millones de cuentas, cifra equivalente a la población de Australia, mientras que en Instagram alcanza 18.2 millones, más que los habitantes de Chile. A ello se suman 6.37 millones de suscriptores en Youtube, un alcance que la consolida como referente entre las nuevas generaciones. “Como mujer me siento muy orgullosa. He enfrentado muchas adversidades y eso me ha hecho más fuerte, más capaz y más segura de mis decisiones. También siento la responsabilidad de inspirar a las mujeres y a las niñas que me ven, de demostrarles que, si yo pude, ellas también pueden”, reconoce en entrevista.

Saber resistir en la era digital

Su carrera comenzó en Youtube en 2015 y dio el salto a la música profesional con su firma con Sony Music en 2021. Hoy, con K de Karma como su lanzamiento más reciente y 7.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, su ascenso confirma una conexión sólida con el público.

Ese camino, sin embargo, no ha estado libre de obstáculos. La cantante señala que, por ser mujer, su identidad y su manera de proyectarse han sido más cuestionadas en una industria históricamente dominada por hombres. Aun así, también observa un cambio: mayor respaldo entre mujeres y más espacios para alzar la voz. “Hoy se siente más que puedes tener una voz, y eso es súper importante. Cuando inicié, no sentía ese apoyo ni esa empatía. Ahora veo a muchísimas mujeres alzar la voz y pienso que, quizá, lo que yo viví habría sido más escuchado y me habría sentido más fuerte”, señala.

Con una audiencia integrada en gran parte por jóvenes, Kenia asume el peso de ser ejemplo. En redes, dice, ha enfrentado críticas, algo común para muchas chicas de su generación, pero también ha encontrado una comunidad de apoyo mutuo. “Les diría que confíen mucho en ellas. Las nuevas generaciones vienen con ideas frescas, distintas, y eso a veces incomoda. Pero está bien no encajar, creer en lo que tú crees”, afirma.

La convicción que ha sostenido en sus proyectos, de los videoblogs con los que comenzó a su música, su incursión en moda, maquillaje y gastronomía, le confirma que el avance personal también puede leerse como parte de un impulso colectivo.

Las mujeres unidas se sostienen

En esa misma línea, destaca que muchas mujeres hoy pueden hablar de su trabajo, de los abusos y de las adversidades sin sentirse solas, gracias a una red de acompañamiento cada vez más visible. “Me siento muy feliz porque sé que no todas, pero muchas mujeres pueden alzar la voz y decir lo que sienten, y que muchas vamos a estar ahí para apoyarlas, para que no se sientan solas”, expresó.

Ese respaldo también se refleja en su entorno profesional, integrado en buena medida por mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, otra causa más que apoya y que, aclara, se dio de forma orgánica. “No fue una decisión planeada; así se fueron dando las cosas. También trabajan hombres conmigo, y me gusta mucho la forma en que nos comunicamos. Todo ha sido muy natural, y me hace feliz el equipo que tengo”, comenta.

Para Kenia, tanto en la lucha por una mayor representación femenina como en el respeto a la diversidad, la sociedad sigue arrastrando límites impuestos por el machismo y por ciertas formas rígidas de entender la vida. “Mucho de esto tiene que ver con el machismo, la religión y formas de ver la vida. Al final, todos somos seres humanos; lo importante es ser felices, amar y respetar como cada persona decide vivir”, asevera.

Tras más de una década de trabajo constante, la famosa atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera. Con nuevo álbum, gira y una presencia cada vez mayor en la industria, este 2026 apunta a ser un año clave en su trayectoria. “Admiro muchísimo a mi mamá y a mis abuelas; ellas me enseñaron a ser una mujer fuerte. También hay muchas artistas que me inspiran como Selena, Shakira, Rosalía y Karol G, que están marcando un antes y un después en la historia musical. Me hace muy feliz ser parte de este movimiento y aportar mi granito de arena”, afirma.