Park Min Jae es un joven universitario estudiante de doctorado en ingeniería mecánica, jefe del laboratorio de robótica. Brillante, alto, guapo y amable. Tuvo cáncer y usa una prótesis porque le amputaron parte de su pierna derecha. Im Yu Jin es una estudiante de diseño que renuncia a su carrera ante una controversia que involucra la ética. Terca, rebelde y muy honesta.

Pertenecen a la misma universidad y sus caminos se cruzan. La rutina de Min Jae, quien vive con temor a que el cáncer reaparezca y mantiene al romance fuera de su radar, cambia porque Yu Jin sabe bien lo que quiere y se enamoró de él. Surge entre ellos una relación con imperfección humana.

Producción

Entre pasos fue el último trabajo del director Ahn Pan Seok, quien falleció en agosto pasado tras concluir el montaje de los 12 capítulos de esta producción. Su trabajo se caracterizó por reflejar un realismo íntimo sin exageraciones. Su estilo está impreso en un ambiente crudo y realista.