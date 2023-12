Entrega de Chapultepec para mediados de 2024

El retraso en las obras de la Cineteca Chapultepec y la Bodega Nacional de Arte, cuya entrega se prometió para este mes, se debe a cuestiones imprevistas al hacer obras de esta magnitud, afirmó Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, durante el encuentro que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sostuvo con medios de comunicación.

Hubo obras relacionadas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se detuvieron “un tiempo prudente”. “En el caso de la Cineteca Nacional parte del equipamiento y el mobiliario tuvo que readecuarse porque, en mercado, no había lo que se solicitó; varios equipos tuvieron que llegar del extranjero. Eso suponía gestiones adicionales porque se pensaba que ese equipamiento podía ser nacional”, continuó Núñez Bespalova y precisó que el retraso no va a afectar al programa original.

También indicó los porcentajes reportados: la Cineteca Chapultepec tiene un avance de 82 % y la Bodega Nacional del Arte lleva 83 %, cifra precisada, puesto que, en su intervención inicial, Frausto señaló que era cercana a 90 %. Además se reagendaron las fechas de entrega y se dijo que en el primer trimestre de 2024 la nueva Cineteca tendrá una programación de arranque; mientras que para el Bodega Nacional la fecha límite estimada es el primer semestre del próximo año, puesto que abarca un área más amplia y los trabajos son más complejos.

“No estamos con la prisa de abrir ningún espacio si no está perfectamente bien acondicionado; si no tenemos aseguradas todas las obras y si todos los detalles que se solicitaron no están hechos. Ahora estamos en un periodo de revisión de esos detalles”, aseveró.

Hace menos de un mes, un medio de comunicación visitó ambos trabajos y corroboró que varias áreas están en obra negra o con trabajos cuyo avance era menor, junto a un par de espacios prácticamente terminados.

La accesibilidad fue otro tema que se subrayó. “De nada vale tener espacios bien conformados si no hay manera de llegar a ellos con facilidad”, abundó, y especificó que se está trabajando para que los accesos a la obra desde Vasco de Quiroga y Constituyentes sean seguros y ágiles, antes de la entrega del Cablebús.

Otros de los aspectos abordados en la reunión fueron el cuidado y preservación del espacio arquitectónico y las obras plásticas del Centro SCOP, sobre el que Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), dijo que es “la obra de geotecnia e ingeniería en favor de la conservación del patrimonio más importante de América Latina”, y explicó que entre Comunicaciones y Transportes y el Inbal han analizado sus ocho técnicas constructivas diferentes.

Destaca que primero se estudió el nivel de daño en la infraestructura, “la afectación en capas, para saber si se puede cimentar”, y que en cada demolición se ha hecho un diseño específico acorde con la conservación y manejo de los murales. También se habló de la conservación de la “narrativa” arquitectónica y plástica, “salvo algún pequeño desplazamiento”.

Sobre el retraso en el pago a prestadores de servicios del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, se informó que se les pagará antes del viernes.