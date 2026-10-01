Entregan el Bellas Artes de Literatura

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el gobierno del Estado de Tlaxcala, por medio de la Secretaría de Cultura estatal, entregaron el Premio Bellas Artes de Literatura Tlaxcala en Lenguas Indígenas 2026 al poeta, filósofo y traductor hidalguense J. Concepción Jaén Gaspar, por su obra Ya hai ya mfeni ma xitahu/Territorios ancestrales, escrita en otomí/hñähñu del Valle del Mezquital.

En la ceremonia participaron la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; la directora general del Inbal, Alejandra de la Paz Nájera, en representación de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez Villeda; la escritora en lengua náhuatl Ethel Xochitiotzin, integrante del jurado, y el galardonado J. Concepción Jaén Gaspar.

Poemario

En su segunda edición, el premio reconoció una obra en la que el jurado, integrado por Emilia Buitimea, Irma Pineda y Ethel Xochitiotzin, destacó el uso de recursos como la sinestesia y la metáfora, así como la incorporación de elementos del entorno comunitario, la medicina tradicional, la maternidad, los astros, los seres sagrados, el territorio y la vida cotidiana del Valle del Mezquital.

Durante la ceremonia se destacó el carácter nacional del galardón y su contribución al fortalecimiento de la literatura escrita en lenguas originarias. En este marco, la directora general del Inbal, Alejandra de la Paz Nájera, señaló que la institución busca articular esfuerzos con las entidades federativas para ampliar las oportunidades de participación de las comunidades en la vida cultural.