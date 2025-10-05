Entregan libros a Biblioteca de Carranza

Los más de 57 mil libros que arribaron al estado de Chiapas a través del programa estatal “Leyendo por la Paz” están llegando a las bibliotecas públicas de la entidad, así lo informó Agusto Borraz Ayar, presidente municipal de Venustiano Carranza, ya que una de sus bibliotecas fue beneficiada con esta iniciativa.

“Agradezco mucho a la maestra Angélica Altúzar Constantino, directora del Coneculta Chiapas y a la Dirección General de Bibliotecas por la donación de casi 550 libros que ya están enriqueciendo nuestro acervo bibliográfico”.

Puntualizó que dentro de la donación destacan materiales pedagógicos de Paulo Freire, así como libros en sistema braile; lo cual es muy importante para enriquecer los anaqueles de este espacio de conocimiento, sostuvo el edil. “Queremos dar a conocer esta donación para que la comunidad siga visitando nuestra biblioteca y consultando este valioso material. La cultura es fundamental para el bienestar de Venustiano Carranza, así que los invitamos a visitar la biblioteca y constatar la existencia de este material bibliográfico”, agregó.

Donación

A finales de septiembre, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, dio a conocer que recibió un donativo de cerca de 57 mil libros con la finalidad de fomentar la lectura y construir paz desde la cultura.

Detallaron que el programa estatal “Leyendo por la Paz” es impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez y el propio Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas-

Reiteró que esta donación inició con la entrega de 57 mil 890 ejemplares del Fondo de Cultura Económica, mismos que serán distribuidos en 40 municipios prioritarios para acercar la lectura a quienes más lo necesitan.

En ese tenor, la maestra Angélica Altuzar, directora del Coneculta enfatizó que “Construir paz desde la cultura es nuestro compromiso”.