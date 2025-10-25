Entregan los Latin Billboard Awards

Los Premios Billboard de la Música Latina, también conocidos como Latin Billboard Awards, se enteraron el jueves 23 de octubre. Entre todos los ganadores, destacan tres artistas: el puertorriqueño Bad Bunny, la colombiana Karol G y el grupo Fuerza Régida.

Bad Bunny ha conseguido 11 premios gracias a su último disco, Debí tirar más fotos. Al recibir el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 de la mano de Rita Moreno, el artista ha dicho que se considera “un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas que hacer”.

Por su parte, Karol G se ha llevado a casa seis premios, mientras que Fuerza Régida cosechó cinco. A ellos les siguen otros artistas latinos, como Peso Pluma, Netón Vega y Óscar Maydon, quienes también han recibido reconocimientos durante la gala celebrada en el James L. Knight Center de Miami.