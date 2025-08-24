Entregan medalla a Kiyoto Ota

Kiyoto Ota, escultor japonés-mexicano, recibió la Medalla Bellas Artes 2025, máximo galardón que otorga el Inbal para reconocer la trayectoria de personas creadoras que contribuyen de manera significativa al arte.

“No me lo esperaba, fue una sorpresa y un gran honor para mí. Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, miembros de academias de arte, además de todo mi amigos, amigas y familia”, dijo el artista durante la ceremonia que se celebró en el Palacio de Bellas Artes.

“Estamos hablando de un artista silencioso que no le tiene miedo a la dificultad que tiene la elaboración de cada pieza y que trabaja de manera esmerada porque cree en lo que deposita en cada una de ella”, dijo Magali Lara, quien fue parte del jurado para el reconocimiento, junto a Rita Eder y Osvaldo Sánchez.

“Me atrevería a decir que gracias a él se formó una nueva generación de escultores que actualmente están produciendo y seguramente siguen valorando las enseñanzas del maestro. Su obra se distingue por su dedicación, por el tiempo invertido en cada detalle y cada pieza refleja una entrega profunda, un trabajo paciente, minucioso y un respeto absoluto por el material”, aseguró Erik Bachtold.

Trayectoria

El escultor nació en 1948 en Nagasaki, Japón. En 1972 se mudó a México con el objetivo de ampliar sus horizontes artísticos y fue donde desarrolló su trayectoria artística.

Estudió en La Esmeralda y en el Centro de Investigación y Experimentación Plástica del INBA. Durante 35 años fue profesor en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, donde enseñó bajo el objetivo de buscar un equilibrio entre la técnica y nuevas formas de experimentación.

“La obra de Kiyoto Ota se distingue por una constante exploración del espacio y de los materiales. Su interés en la piedra, el hierro, el plomo y la madera no responde a su naturaleza física y a las cualidades simbólicas que poseen, pues en sus obras se transforman en vehículos para reflexionar sobre el vacío, la presencia y la temporalidad», se explicó en un boletín de prensa.

Ota, quien desarrolla obras de sitio específico, tuvo su primera exposición individual en 1986 y su arte se ha expuesto en espacios de México, Japón y España.