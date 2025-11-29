Entregan Medalla Bellas Artes a Jodorowsky

El martes 3 de julio de 1962, en la página 4-B de Excélsior se publicó la nota “Prohibieron un engendro ‘teatral”. Como subtítulo se podía leer: “Ofendía al pueblo católico de México”. Se refería a La ópera del orden, la primera propuesta del llamado Teatro Pánico, cofundado por el francés de origen chileno Alejandro Jodorowsky (1929).

El periódico mostró así el ambiente de tensión que se vivió en la Ciudad de México cuando el entonces joven artista escénico —que llegó al país en 1959, como parte de la compañía del célebre mimo francés Marcel Marceau, y fue contratado por el poeta Salvador Novo como maestro de pantomima— presentó esta pieza que fue clausurada la misma noche de su estreno “Alejandro dislocó las formas teatrales y sintetizó el arte escénico en la acción espontánea, creando el efímero pánico, concebido como un acto de liberación personal”, se explica en el video que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) subió a sus redes sociales.

Por su carácter provocador y espontáneo, el Teatro Pánico, del que Jodorowsky fue cofundador, es considerado “un parteaguas en la historia del teatro en nuestro país”, apuntó la dependencia en la red X.

Por esta razón, el Inbal entregó al director, dramaturgo, actor, cineasta y poeta la Medalla Bellas Artes 2025 en la categoría de teatro, en su casa de París (Francia). “En virtud de la profunda huella que ha dejado en el arte nacional mediante la osadía, la libertad creativa y la experimentación que caracterizan sus numerosas creaciones, que cautivan a públicos de diversas generaciones”, detallan en un comunicado.

Agradecimiento

Rodeado de libros y de pequeñas esculturas, el artista de 96 años recibió la presea sonriente, juguetón, informal, según se aprecia en el video. “Para mí es un gran honor que me agradezcan. Generalmente, a los artistas les falta recibir agradecimiento. Muy bien que pongan en esta medalla que ‘mereces lo que te damos, porque México te da un premio”, expresó. “Esta es una gran lágrima”, dijo mientras sacaba la medalla de su estuche, sentado en un sillón rojo, y se la colocaba debajo del ojo. “Gracias, ¡viva México, viva! Porque si México te da un premio, algo hiciste. Yo hice algo, pero no quiero saber. Eso es una maravilla, ser reconocido. Y ya, ‘¡good bye!’”, agregó mientras mordía la medalla. “Esto es verdad, ¡viva México!”, reiteró.

Durante la visita, narra el comunicado, Jodorowsky reflexionó sobre el valor de la belleza humana y el acto de compartir el conocimiento. “Estamos en un momento muy importante. Tenemos que aprender a aceptar la belleza del ser humano. Vivir con amor por la raza humana, algo muy difícil”, externó.