Entregan obras en lenguas originarias

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y en coordinación con autoridades de Oaxaca, realizó la presentación y entrega comunitaria de dos obras literarias en lenguas indígenas, con el objetivo de fortalecer los derechos lingüísticos de los pueblos originarios y promover el uso de sus idiomas en la vida cotidiana.

El primer evento se llevó a cabo en la explanada municipal de San Mateo del Mar, donde se entregó el texto bilingüe, escrito en las lenguas ombeayiüts y español, Ngineay apak omeaats nej nop miüs, Tikambaja? ¿Cómo es feliz un gato, en San Mateo del Mar?, resultado del trabajo creativo de Hugo Alberto Hidalgo Buenavista, autor de la obra y hablante de este idioma, junto con el ilustrador Aldo Hinojosa. También participó María Fernanda Ramírez Acevedo, quien colaboró en los gráficos.

Objetivo

Buenavista explicó que su “obra tiene como fin promover la sensibilización lingüística y el uso del alfabeto práctico de la lengua ombeayiüts”. Por su parte, la encargada de Despacho de la Dirección General del Inali, Alma Rosa Espíndola Galicia, señaló que la entrega del libro reafirma un principio fundamental “los materiales en lenguas indígenas deben volver a las comunidades que les dan origen, para ser leídos en voz alta, compartidos en familia y amigos, además de utilizados en las escuelas y apropiados por la población infantil como parte de su vida cotidiana”.

La funcionaria aseguró que el volumen es una oportunidad para que la lengua ombeayiüts siga viva en la voz de las nuevas generaciones, ya que cuando la población infantil aprende, juega y sueña en su lengua, la lengua florece, ya que no solo fortalece el aprendizaje, sino que también reafirma el derecho de los pueblos a mantener vivas sus formas de comunicación, pensamiento y expresión.

En tanto, la entrega de la obra Ji’i kuichi’o ni’lyáa (El león y el tlacuache), escrita en tsá’ jnyá, lengua chatino de Zenzontepec, se efectuó en la biblioteca pública municipal de Santa Cruz Zenzontepec. La obra es de la autoría de Tranquilino Cavero Ramírez y Esteban Ruiz Hernández, con el apoyo de los ilustradores Luis Erre y Fernando Iván Dupotex Herrera.

Nicandro González Peña, titular de la Unidad de Desarrollo Lingüístico Comunitario en el Inali, explicó que el material es el resultado de más de diez años de trabajo que iniciaron con el proyecto Gramáticas Pedagógicas de lenguas otomangues, en el que se convocó a personas hablantes, lingüistas y promotores culturales de diversas lenguas otomangues.

Agregó que, a lo largo de varios años, a través de talleres y asesorías, como los realizados entre 2015 y 2018 en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova en Oaxaca, un grupo de hablantes y especialistas de tsá’ jnyá asumió un reto para crear material atractivo y accesible. Así nació la idea de un libro que, partiendo de una historia tradicional, pudiera enseñar la lengua.