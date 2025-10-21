Entregan Premio Carlos Olmos

Este lunes, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) hizo entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos a Itzel Saraí Trejo Leone.

La institución dirigida por Angélica Altuzar Constantino catalogó este reconocimiento como un acto doblemente significativo. “Por un lado, honra la memoria del más destacado dramaturgo chiapaneco, Carlos Olmos, y por otro, impulsa y proyecta a las nuevas voces de la dramaturgia contemporánea”, indicó.

Ceremonia

Durante el evento, que se llevó a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Tapachula, detallaron que el premio fue otorgado a la joven Itzel Saraí Trejo por su obra Bonita. “Su talento promete dejar una huella profunda en el teatro mexicano. A su corta edad comienza a resonar como una promesa de la escena nacional”, añadió Altuzar Constantino antes de entregar el cheque simbólico y el reconocimiento.

En tanto, la joven escritora agradeció al Ayuntamiento que preside Yamil Melgar Bravo, así como al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes y al Centro Cultural Helénico. También resaltó el apoyo a los nuevos valores de las letras nacionales.

A nombre del presidente municipal, la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyn Wong Vázquez, destacó la importancia del este galardón que tiene como objetivo dar a conocer el talento emergente en el mundo de la literatura.

Como parte de la ceremonia se presentó la obra Juegos profanos, escrita por el propio Carlos Olmos.

Resolución

El jurado calificador del certamen, conformado por Aída Andrade, Uriel García y Valeria Loera, expuso a través del acta de dictaminación que el texto de Itzel Trejo “es rico en identidad con un uso original del lenguaje que maneja el albur a su conveniencia. La temática es critica, humana y conmovedora, y su universo ficcional está muy bien planeado, presentando personajes bien definidos”.