Entregan Premio de Poesía Óscar Oliva

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, informó que la tarde del miércoles 26 de noviembre se llevó a cabo la entrega del Premio de Poesía Óscar Oliva al escritor Carlos Talancón Sánchez.

“En un maravilloso evento organizado por el ITAC (Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura), a cargo de Gabriela Abarca, reconocimos a Carlos Talancón Sánchez, ganador del Premio de Poesía Óscar Oliva 2025 por su poemario ‘Escarceos’”, expresó el alcalde.

De igual forma, precisó que la ceremonia tuvo lugar en el edifico del Ayuntamiento, contando con la presencia del poeta chiapaneco Óscar Oliva, una de las más grandes voces de la literatura mexicana.

Torres indicó que con este evento celebraron la creatividad, la palabra y el talento que enriquecen la vida cultural de nuestra ciudad. “En esta ‘nueva era’ seguimos impulsando el arte y la literatura como parte esencial de nuestra identidad”, expresó.

Dictamen

En la lectura del acta de dictaminación detallaron que el poemario se distingue por su densidad reflexiva, anclando meditaciones filosóficas y referencias culturales (Blake, Sor Juana, Khayyam, Szymborska, Storni) en la experiencia urbana, con la Ciudad de México como escenario simbólico.

Asimismo, sostienen que la voz poética busca la realidad tangible y el tacto en el mundo, encontrando el “milagro completo de la creación” tanto en el tianguis como en el arte. Además de que la obra articula sistemas simbólicos complejos, establece un diálogo interdisciplinario y despliega una arquitectura retórica que intensifica el pensamiento poético.

Sobre el ganador, informaron que es originario de Querétaro y se ha desarrollado en distintas áreas de la escritura, como la dramaturgia, la narrativa y la poesía. Desde 2006, ha escrito varias piezas teatrales que han sido montadas en distintos espacios de la República Mexicana y recientemente en España.

En 2024 ganó el Concurso Nacional de Cuento Eraclio Zepeda, con su libro Vislumbres, publicado en Querétaro por Letra Capital. Por su parte, Gabriela Abarca Flores, directora del ITAC, refirió que esta convocatoria invitó a autores mexicanos y extranjeros con residencia en México a enviar un poemario inédito con tema y forma libres.