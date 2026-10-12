Entregan Premio de Poesía Óscar Oliva

Con la presencia del poeta Óscar Oliva Ruiz, la tarde del viernes se llevó a cabo la entrega el premio de poesía que lleva su nombre, a la escritora Carmen Ávila, en el marco de un evento cultural celebrado en el Patio Cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

La poeta originaria de Saltillo, Coahuila mereció este galardón gracias a su obra El esplendor del naufragio, que fue inscrita bajo el seudónimo “Stranae Presnci”. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, organizador del certamen, celebró el talento de la autora e indicó que su poemario enriquece las letras y mantiene viva la creación poética.

La ganadora de reconocimiento, acompañada de Fernando Enrique Trejo Trejo, Mónica Isabel Zepeda Trujillo y el maestro Carlos Talancón Sánchez, compartió la conferencia magistral “Poesía para todos”, en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero.

Por su parte, Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), dirigió unas palabras al público, subrayando la importancia de generar espacios para el encuentro, el intercambio de ideas y la difusión de la literatura.

Añadió que este premio tiene como objetivo consolidar y enaltecer las letras mexicanas, y que en Tuxtla continuarán promoviendo la poesía y el reconociendo de quienes enriquecen nuestra identidad cultural.

Galardonada

Entre otros reconocimientos, Carmen del Rosario Ávila Jáquez ha obtenido el del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2018, el Premio Nacional Dolores Castro de Poesía, Narrativa y Ensayo Escrita por Mujeres, los Juegos Flores Ramón López Velarde y el Premio Nacional de Poesía Tijuana en el año 2025, este último gracias a su obra País de nieve, inscrita con el seudónimo “Tokio Yamagata” y que logró destacar entre 99 trabajos enviados al certamen.