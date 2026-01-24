A través del cuento, el escritor chiapaneco Antonio Reyes Carrasco explora el vacío y las diversas condiciones de la vida humana. Sus narraciones entrelazan la pureza con lo turbio, además de un toque de humor entre sus líneas.

Su obra, titulada La fiesta del vacío (Pinos Alados Ediciones) fue presentada la tarde del jueves en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero. Acompañado de Mirlo Blanco (Juan Carlos Mejía), el autor explicó que el evento fue parte de una serie de actividades con las que dará a conocer el libro.

Refirió que el mismo fue publicado en el año 2024, pero ha tenido muy pocas presentaciones, por cuestiones laborales. Es por esa razón que ahora, en 2026, ha retomado la difusión de su trabajo.

Destacó que la obra, que se ha sido dada a conocer en lugares como Tepotzotlán, llegará a Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, entre otros puntos del estado. De igual forma, compartió que este volumen fue publicado por Pinos Alados Ediciones, sello que se ha convertido en su casa editorial desde hace algún tiempo. También señaló que es su más reciente libro de cuentos.

Detalló que su idea es presentar, desde distintas aristas, desde lo mas turbio hasta lo más tierno, como la relación de un papá con su hija cuando la lleva a la escuela, pero también habla de una niña a la que le gusta tirarle mocos a la gente, o lo más turbio que puede suceder cuando tres personas que no tienen conciencia se juntan para beber y drogarse.

Género literario

Reyes Carrasco, quien también ha desarrollado una carrera como cuentacuentos y promotor de la lectura en el estado, manifestó que se considerado más un narrador que un poeta. “Cuando inicié en esto de la literatura, lo que más publiqué fue poesía. No obstante, siempre me gustó más el cuento. Este género es el que más me gusta para narrar, al igual que la novela”, afirma.

La narrativa es su manera más natural para expresarse —añade—, por lo que el cuento ha sido fundamental para ir construyendo su trayectoria como escritor. Los interesados en conocer el libro La fiesta del vacío pueden contactarlo mediante redes sociales, donde aparece como Antonio Reyes Carrasco.