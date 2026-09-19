Eréndira cuestiona los reality shows

Eréndira Ibarra lanzó una fuerte crítica contra los programas de telerrealidad, particularmente formatos como La casa de los famosos y La granja, al considerar que convierten las experiencias dolorosas de sus participantes en entretenimiento. “Me parece terrible, me parece que estamos viviendo una época de porno miseria”, declaró la actriz ante medios de comunicación.

Ibarra cuestionó que los conflictos, emociones y momentos vulnerables de las personas sean expuestos para generar interés entre los espectadores y ganar rating. “De sacar los dolores de la gente para entretener a los demás”, señaló, al tiempo que expresó tristeza por el consumo de este tipo de contenidos pues, desde su perspectiva, termina normalizando la explotación del sufrimiento como espectáculo.

Sin dedicatorias

La actriz aclaró que su crítica no está dirigida contra quienes participan en estos programas, a quienes manifestó su respeto, sino contra la dinámica de entretenimiento que los rodea. “Mis respetos a las y los compañeros que se merecen respeto, que están ahí”, expresó Eréndira, reconocida por trabajos como Sense8 y The Matrix Resurrections.