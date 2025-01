Kate del Castillo la está pasando muy bien en familia junto a su hermana Verónica y sus padres, el actor Eric del Castillo, con quien la famosa protagonizó un divertido baile al ritmo de Los Tucanes de Tijuana.

La actriz de 52 años recibió en su casa de Estados Unidos a su familia, con quien ha pasado divertidos y amorosos momentos en los que también ha estado presente su pareja Édgar Bahena, director de fotografía de cine, con quien ya lleva tres años de relación.

A través de redes, Kate y su hermana Verónica han compartido con sus seguidores algunos momentos con sus padres, como cuando en casa de Kate el primer actor Eric del Castillo se puso a bailar al ritmo de “La Chona” junto a su hija menor.

La protagonista de La Reina del Sur presumió en su cuenta de Instagram la energía de su padre a los 90 años, quien bailó contento el conocido tema de la agrupación mexicana; Kate aconsejó a sus seguidores disfrutar con los padres.

Padecimiento

En 2023 se dio a conocer que el actor Eric del Castillo padecía degeneración macular, una enfermedad ocular incurable que afecta la visión central. Este trastorno le ha causado dificultades para leer y reconocer rostros, lo que ha impactado su vida diaria y su carrera como actor.

“En su tiempo perdí tiempo, no le presté la demasiada atención porque estaba acostumbrado a que siempre andaba mal de los ojos. El doctor me dijo que ya no me podía operar porque la tela de la mácula estaba demasiado delgada y ya no había nada qué hacer que tratar de detenerla”, dijo en entrevista en octubre de este 2024.

A inicios de octubre se sometió a un procedimiento ambulatorio para controlar el dolor de la espalda, un padecimiento del actor que se desató hace tres años, durante el confinamiento por la pandemia de covid; en ese entonces, Del Castillo se quedó con su hija Verónica y tuvo una fuerte caída que derivó en el rompimiento de dos tornillos que le fueron colocados en la espalda en una cirugía anterior.

“Esto fue una opción para no hacerle una cirugía mayor, donde sí podría haber un riesgo. Los efectos de este procedimiento pueden durar desde seis meses, hasta dos años”, agregó entonces Verónica, quien también compartió momentos con sus padres y su hermana Kate.