El actor Eric del Castillo aseguró que ya está listo para repartir dulces en Halloween, pero sobre todo para viajar a Los Ángeles en fin de año, para pasar las fiestas decembrinas con su hija menor Kate del Castillo, porque gracias al procedimiento médico que se sometió la semana pasada, su dolor de espalda ha disminuido considerablemente.

“Estoy bien, gracias a Dios, de ánimo estoy bien, estoy contento, y no estoy sufriendo es lo importante; hoy vamos a festejar el Halloween ya tenemos los dulces para los niños”, dijo Eric del Castillo.

El famoso explicó que, en estos días de convalecencia, lo que ha hecho es descansar como le recomendaron, estar lo más tranquilo posible, caminar poco y no subir escaleras, además de “echarse” su tequilita diario, porque le dieron permiso; pero en general está feliz de ya no tener dolor.

“Hará como un año más o menos, que me empezó a doler la espalda baja, y me aguantaba porque estaba trabajando en telenovelas, pero fue creciendo y me propusieron hacerme este trabajo, la infiltración, porque no me querían operar por mi edad, ya que la anestesia puede ser peligrosa; entonces decidieron hacer esto, pero cuando lo estaban realizando descubrieron que dos tornillos estaban sueltos y se suspendió, porque fue una sorpresa para el doctor ver esos tornillos”, contó.

Por ello, debió seguir trabajando con el malestar, pero al terminar el melodrama “Mi amor sin tiempo”, decidió intentar de nueva cuenta la infiltración. “Me la hicieron el martes de la semana pasada, el dolor anterior ya no lo tengo, solo estoy un poco lastimado de lo que me hicieron, pero el dolor está muy soportable”.

Aunque estuvo consciente durante todo el procedimiento, Eric del Castillo aseguró que no tuvo miedo, porque tenía mucha confianza en el doctor Víctor Sandoval, además de que estuvo acompañado de su esposa Kate Trillo y su hija mayor, Verónica.