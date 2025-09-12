Erick celebra 32 años

En una noche llena de alegría y calidez familiar, Erick de la Torre festejó su trigésimo segundo aniversario, rodeado de sus seres queridos. La celebración, que tuvo lugar en un ambiente íntimo y festivo, se vio animada por el ritmo contagioso de un grupo norteño que puso la banda sonora perfecta para la velada. Entre risas, abrazos y los acordes de grandes éxitos, los invitados elevaron sus copas para brindar por la vida del homenajeado. El baile se extendió hasta la madrugada, convirtiendo la fiesta en una memorable ocasión