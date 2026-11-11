Erick compite sin pasar encima de otros

Esperar junto a otros actores, vestidos de manera similar y con los mismos diálogos aprendidos, es una experiencia que Erick Elías conoce.

Todos saben que solo uno conseguirá el personaje, situación que no es muy distinta a la que se plantea en El método Grönholm, puesta en la que participa y que lo hace reflexionar acerca de la comparación y la competencia, dinámicas que son parte del estilo de vida actual y que se acentúan con el contenido de las redes sociales. “Estamos todo el tiempo comparándonos con el de al lado, siempre queriendo lo que tiene. Con las redes sociales es todo falso, ya no sabemos qué es verdad y qué no”, señala.

No obstante, considera que la competencia también puede impulsar a las personas a desarrollar sus capacidades, si esta no lleva a pasar por encima de otros. “Hay una competencia que, si la ves por el lado positivo, te hace crecer muchísimo y ser mejor. Creo que en la vida gana siempre el que está mejor preparado”, explica.

Erick Elías comparte además que ha aprendido a perseguir sus objetivos sin preocuparse por lo que hacen sus compañeros y, sobre todo, sin renunciar a sus principios para conseguir una oportunidad. “Yo sé que lo que es para mí es para mí y así voy con la vida mucho más tranquilo, no me preocupa tanto el de al lado”, comparte.

Escena

En El método Grönholm, pieza teatral escrita por Jordi Galceran en 2003, se expone una reunión de cuatro ejecutivos aspirantes a un puesto que en medio de lo que parece una entrevista de trabajo enfrentan varios desafíos psicológicos. “En el caso de mi personaje dice: ‘No me importa que me acepten en la compañía, pero tengo que decirles quién soy’. Creo que es un buen mensaje sobre que no hay que cambiar para ser aceptado”, añade.