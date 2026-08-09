Erik Canales recuerda a Alisson

Hablar de Allison es hablar de una de las bandas que más marcaron la adolescencia de muchas personas. Su álbum debut, de título homónimo y publicado en 2006, es legendario no solo por la gran popularidad que rápidamente adquirió sino, también, por ayudar a consolidar el sonido del punk melódico, un género que en aquella época ya estaba en boga con exponentes como División Minúscula, Pxndx y Nikki Klan, pero que con Allison alcanzó las nubes.

La voz y el principal compositor de Allison es el capitalino Erik Canales, quien, además de darle continuidad a la agrupación que cuenta en su haber cuatro discos de estudio y varios sencillos recientes como “Gracias por la herida” (2022), “Día verde” (2023), “La inocente” (2024) y “Orfeo” (2025) ha construido una exitosa carrera de solista en territorios sonoros y poéticos tendientes a la introspección.

Por su parte, fuera del escenario, Erik se desempeña como productor musical, compositor para otros proyectos, director de una agencia de servicios discográficos, cocinero aficionado y restaurador de motocicletas.

En esta entrevista el músico habla sobre la evolución de Allison, la vulnerabilidad como motor creativo, de sus influencias literarias y la manera en que las canciones terminan convirtiéndose.

“Allison obviamente ha impactado y ha llegado a muchísimas personas. Siento que el valor de esa banda está en las canciones trascendentales que han acompañado a nuestros fans en una etapa de sus vidas y también por el momento puntual en el que salió el proyecto. Se hizo algo muy importante y es mi proyecto principal”, aseguró.