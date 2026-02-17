Erik lleva su vida con tranquilidad

El cantante Erik Rubín fue captado en días pasados de compras con una joven mujer y, ahora, también se les vio llegar de un vuelo con quien podría ser su pareja, pero él lleva su vida personal con tranquilidad y aún no quiere ponerle “título oficial”.

El ex-Timbiriche fue captado en las instalaciones del Aeropuerto de Monterrey por algunos integrantes de la prensa, y habló de sus proyectos a futuro con Cumbia Machine y su trabajo activo como representante de su primogénita, Mía.

Pese a la cercanía entre ambas personas, fue Rubín quien se acercó a los medios ahí presentes, quienes preguntaron sobre su vida familiar y profesional. El comunicador Edén Dorantes lo cuestionó acerca de si la joven que caminaba junto a él era su cita.

Aunque instantes antes dijo que no estaba enamorado de ninguna persona, sino de la vida, reconoció que estaban conociéndose, mismo motivo por el que pidió a la prensa no presionar con preguntas adelantadas al momento que están viviendo. “No, no es mi pareja. No empiecen, no empiecen. ¿Les digo algo?, las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes (la prensa) más tranquilos”, exhortó.

También dijo sentirse dichoso de que su exesposa, Andrea Legarreta, esté rehaciendo su vida, ya que un par de meses atrás ella confirmó su relación con Luis Carlos Origel, entrenador y creador de contenido, así como sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel.