Ernesto Cázares es experto en desafíos, por ello aceptó el reto de entrar a Master Chef Celebrity. “Aunque llegué en ceros, apenas si sabía hacer un huevito revuelto”, dice divertido.

Para él, que saltó a la fama como el primer ganador de Exatlón, este reality de cocina lo sacó de su zona de confort. “Nunca me había tocado sentir esa presión de ser juzgado. Pensé que me iba a salir a la primera o segunda semana. Pero el deporte me dejó muchas cosas que me ayudaron, como la disciplina, el orden y el control de algunas emociones, eso me ayudó bastante para no sentirme tan presionado y dejarme morir en el intento”, declaró.

Aunque no quedó entre los cinco finalistas, se va con buen sabor de boca por la experiencia con otros famosos y, sobre todo, por ampliar su menú y sus habilidades culinarias. “Además, ¡ya aprendí a usar la olla de presión y atinarle a las cocciones de casi todas las proteínas!”, afirma emocionado.