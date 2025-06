Ernesto D’Alessio confronta a reportera

Ernesto D’Alessio no ocultó su molestia cuando medios de comunicación sugirieron que su madre, la “leona dormida”, había tenido que usar un tanque de oxígeno para respirar mejor, durante el concierto que ofreció en el Zócalo capitalino; el cantante negó que hubiera sucedido así y pidió respeto por la trayectoria de su progenitora.

El hijo de Lupita D’Alessio se dio cita en la celebración de cumpleaños de don Víctor Manuel Gonzáles Torres, dueño de Farmacias Similares, la cual se llevó a cabo el primero de junio. Fue así como, durante un breve acercamiento con la prensa que se encontraba en el festejo, que Ernesto respondió a algunos cuestionamientos, en los que el nombre de su madre fue mencionado.

Si bien el cantante contestó todas las preguntas que le fueron formuladas, también confrontó a una reportera, la cual aseveró que la artista había necesitado asistencia respiratoria, durante su concierto del Día de las Madres en el Zócalo, debido a lo mucho que le afecta la altura de nuestra ciudad.

D’Alessio pidió a la reportera que le demostrase las imágenes en donde se veía a su madre recurrir a un tanque de oxígeno pues, reacio, negó que eso hubiera sucedido. “¿En dónde está la toma donde toma oxígeno? No, no, no, tú dijiste que tomaba oxígeno y que se sentó. Enséñame la toma, ¿dónde está?, ¿dónde está con oxígeno? Muéstrala y te comento al respeto”, expresó.

El cantante reiteró que, para su concierto en el Zócalo, la salud de su madre ya se había estabilizado, pues en marzo tuvo que cancelar las dos fechas que iba a ofrecer en La Maraka, debido a los efectos que le produce la altura. “Estaba perfectamente bien, esos son mitotes de los medios de comunicación, no todos, algunos... no le entren al mitote, es falso eso, no es cierto, acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien”, repitió.

Finalmente, Ernesto pidió a la prensa que no alimente los rumores relacionados a la salud de su progenitora pues, luego de los 50 años de trayectoria con los que cuenta, le parece una falta de respeto al nombre de la artista.