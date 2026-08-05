Ernesto D’Alessio hace homenaje a su mamá

Ernesto D’Alessio interpreta a Emmanuel en Mentidrags, pero habrá un momento en el que, a manera de desdoblamiento, dejará de ser el personaje para convertirse en hijo.

Con la interpretación de “Leona Dormida”, el actor rinde homenaje a su madre, Lupita D’Alessio, enfundado en un vestuario inspirado en algunos de los looks más emblemáticos de la cantante.

“Queremos que literalmente me parezca a mi mamá. Buscamos una peluca muy icónica y físicamente me parezco muchísimo a ella. Va a ser un momento muy especial”, dijo en entrevista.

Aunque le gustaría que ella estuviera presente para verlo sobre el escenario, reconoce que será difícil, pues la intérprete ya decidió alejarse de la vida pública. “Mi mamá ya no quiere saber nada de medios ni de eventos. Yo la respeto mucho. Sé que me va a ver, pero no sé cuándo, porque ella siempre ha sido irreverente y revolucionaria”, declaró.

Para el famoso, el homenaje también representa una forma de celebrar el legado de una artista cuya música sigue vigente entre nuevas generaciones y que, asegura, mantiene también un vínculo muy especial con la comunidad LGBTQ+.

El actor reconoce que ser parte de Mentidrags solo por agosto implica enfrentarse a un público que conoce perfectamente la historia. “Se siente presión. Tiene un público cautivo, un ‘fandom’ de miles de personas y una obra muy querida que habla de una época que yo viví. Toda esa música y esa cultura forman parte de mí”, admite.