Ernesto Franco sufrió abusos

El pasado de Luis Ernesto Franco volvió a ser tema de conversación tras una reciente entrevista donde el actor, conocido por su papel en televisión y cine mexicano, abordó episodios difíciles de su infancia.
La charla reveló facetas poco conocidas de su historia personal, generando un fuerte impacto entre sus seguidores y la opinión pública.
¿Qué dijo el actor?
En entrevista con Pati Chapoy, Franco rememoró que su vida estuvo marcada por cambios de hogar y una constante sensación de abandono desde muy pequeño.
El actor narró que la separación de sus padres ocurrió cuando apenas tenía cuatro años, lo que lo llevó a vivir primero con su padre y, más tarde, por un breve periodo, con su madre biológica.
Durante su adolescencia, Franco enfrentó una situación límite. “A los 13 años, ya no vivía con ninguno de los dos. Ambos me corrieron de sus casas”, compartió en la entrevista. Esta etapa estuvo caracterizada por mudanzas constantes y una actitud desafiante ante la autoridad, que, según él, fue resultado directo de las heridas emocionales acumuladas. Franco fue muy claro al recordar: “Mi infancia no fue una infancia feliz. Yo crecí con traumas y con heridas de abandono”.
El famoso reconoció que el dolor de esos años influyó en su comportamiento, llevándolo a buscar atención y a mostrar rebeldía sin medir consecuencias. “Era inconsciente, no medía las consecuencias, pero no era por maldad”, relató. En conversación con Pati Chapoy, Franco abordó públicamente uno de los momentos más delicados de su vida: el abuso sexual que sufrió en su niñez. Cuando Chapoy mencionó que él ya había hecho pública esa vivencia, Franco confirmó con serenidad: “Sí, lo posteé”.
El actor explicó que la decisión de compartir ese episodio obedeció a la necesidad de sanar heridas profundas que lo acompañaban incluso durante el inicio de su carrera artística.