Eros Ramazzotti pospone conciertos

Eros Ramazzotti tendrá que esperar hasta 2027 para reencontrarse con sus seguidores mexicanos; y es que, tuvo que posponer los conciertos que ofrecería en el país, tras someterse a una operación de las cuerdas vocales.

La noticia fue dada a conocer a través de un breve mensaje que el italiano compartió en sus historias de Instagram, y en el que explicó que la decisión fue tomada por recomendación médica. “Mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos ni para el inicio de la gira por Norte y Latinoamérica; lamentablemente, tendremos que esperar hasta 2027 para ello”, explicó.

En recuperación

En el mismo comunicado, el intérprete de “La cosa más bella” aprovechó para dar una actualización sobre su estado de salud y agradecer a sus seguidores por el cariño que ha recibido. “La operación salió bien. Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo que me han enviado”, agregó.

Ramazzotti llegaría a Monterrey, Guadalajara y CDMX en noviembre de este año. Las nuevas fechas son las siguientes: Monterrey, 20 de octubre, y Ciudad de México, 23 de octubre. El concierto de la Perla Tapatía quedó cancelado definitivamente.

Para quienes ya cuentan con boletos no tendrán que hacer ningún cambio, pues los accesos serán válidos para las nuevas fechas. Sin embargo, en caso de que no puedan acudir, podrán solicitar el reembolso de sus boletos. El periodo para hacer este trámite comenzará el 26 de agosto y concluirá el 30 de octubre de 2026.