Errores al usar autobronceadores en casa

Ahora que entendemos mucho más de los peligros de exponerse a los rayos UV, buscamos nuevas alternativas como los famosos autobronceadores.

De acuerdo con el predictor de tendencias de Vogue, la piel dorada simboliza que alguien es de “poco mantenimiento” aunque en realidad sea todo lo contrario. Pero lograr que los líquidos de esas botellas doradas se vean impecables en la piel tiene su ciencia. “Los autobronceadores se han posicionado tradicionalmente como una alternativa más segura frente a la exposición solar, prometiendo una piel bronceada sin el daño UV”, explica Vogue Business. “Las primeras fórmulas eran famosas por tener un olor desagradable y aplicación poco uniforme, con subtonos naranjas, además de las marcas y las manchas que se quedaban en las camas y las sábanas”.

Esto fue un desafío para las marcas de autobronceadores y protectores solares, pues tuvieron que reformular también la típica textura pegajosa, eliminar los ingredientes comedogénicos y el aroma de los productos. “Crear una línea de productos autobronceadores que cumple con todos los requisitos de un buen bronceado, pero que al mismo tiempo se sienta lujosa, que los resultados sean impecables y que además tenga ingredientes buenos para la piel, ha sido uno de los desafíos más gratificantes de mi carrera”, explica Isabel Alysa, fundadora de la marca de productos de bronceado Dolce Glow y Sunnee Baeskin.

El DHA, es un ingrediente extraído de la caña de azúcar que se activa con el pH de la piel. El DHA reacciona con los aminoácidos, las proteínas y las células. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo de cada persona reacciona de forma diferente. Así que siempre que empiecen con un porcentaje bajo de DHA porque se puede ir aumentando gradualmente. Si buscas resultados extremos de inmediato, te puedes encontrar con problemas.Los mejores bronceadoresSelf Tan LuxeSerum de St. Tropez

Un clásico entre los clásicos. Cualquiera que haya explorado el mundo de los autobronceadores sabe que el de St. Tropez es sinónimo de éxito.

Ikons Medias Invisibles

Entramos en el terreno de los maquillajes corporales con Ikons Medias Invisibles. Y es que no solo de bronceadores está repleto nuestro neceser y este tipo de producto es uno de los favoritos, ya que no solo se elimina con agua y proporciona un acabado satinado perfecto para las piernas, sino que además podemos ver los resultados al instante.

Airbrush Legsde Sally Hansen

En la misma línea del anterior, perfecto no solo para alcanzar un tono más oscuro, sino para disimular imperfecciones y lucir unas piernas que ni tú te creerás. Sin demasiado brillo y con un acabado natural, pero de lo más favorecedor, es la opción perfecta para las más escépticas. ¿Lo mejor? Es resistente al agua, pero si le pones empeño, podrás retirarlo sin mayor problema en la ducha.

Self-TanningTinted gel de Clarins

Otro clásico con textura gel. El favorito de muchas, ya que además de ofrecer un bronceado natural, aporta una sensación de frescura e hidratación de lo más agradable en estos meses de calor y sequedad. Es perfecto para todo tipo de pieles y, además (importante) podrás ver los resultados al instante.