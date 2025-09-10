Es hermosa la madurez: Yuri

Con 50 años de carrera y 30 de matrimonio con Rodrigo Espinoza, Yuri quiere hacerle ver a sus fans que se puede lograr una vida plena arriba y abajo del escenario, y que la edad se vuelve una aliada. La cantante, dice, quiere además dar un mensaje positivo a esas fans que la siguen, en especial, a aquellas que tienen miedo de entrar a la madurez. Quiere mostrarles que puede ser una gran etapa.

“Muchas quieren ser jóvenes eternamente, no aceptan la vejez y se transforman la cara, pero es hermoso ser madura, llegar a los 60 años, a mí me gusta más esta edad que cuando era chamaca, cada edad es preciosa, pero ahora me siento plena, una mujer cuyas palabras tienen peso”, expresó.

Para la intérprete de “Maldita primavera”, lo mejor en esta etapa es que lo que dice en el escenario conecta con su público. “Con todas esas mujeres que estaban cantando ‘De qué te vale fingir’ y todas mis canciones. Eso es algo que estoy viviendo de unos años para acá, de escuchar ovaciones de minutos. Sucede porque sintieron lo que yo, y dicen ‘ella es la que dice lo que nosotras queremos decir’”, comenta.

Rodeada de amor

Pero llegar a este punto no ha sido gratuito. Hoy dos pilares la sostienen: su esposo Rodrigo y Dios, y sin ambos, afirma la cantante, no habría logrado una trayectoria como la que tiene. La intérprete reconoce que Rodrigo Espinoza, con quien se casó en diciembre de 1995, ha sido su apoyo incluso en sus shows y principal impulsor de lo que hace.

“Para que la mujer se empodere y tenga una buena actitud como la que yo he tenido son dos cosas: una, tener un esposo que te apoye, que cree en ti, que te echa porras; él siempre me dice ‘tú puedes’, ‘lo hiciste muy bien’, y dos, es muy importante que uno meta a Dios. Para que la mujer sea valorada y se crea lo que es, debes tener en tu corazón a quien te creó, y Dios dice cosas hermosas de nosotras, como que todas somos únicas y con una virtud con la cual nacemos, eso me ha hecho fuerte y valiente”.

Hoy Yuri celebra tener sueños cumplidos y metas aún por alcanzar, teniendo siempre como apoyo a sus seres queridos. Al lado de su esposo formó una familia a la que se sumó su hija Camila, hoy adolescente, para quien trata de ser un buen ejemplo. “Mi hija es igual a mí. La veo y digo ‘esta niña está agarrando todo lo mío’ porque anda muy atenta a todo lo que tiene que ver con los shows. Además, ya se compra sus cosas con el fruto de su trabajo, porque está comenzando a laborar con nosotros. Le dije ‘para que sepas lo que tus papás pasan para que tengas escuela, vayas de viaje, de vacaciones, porque no es fácil, así que vente’”, contó.

La entrevista se lleva a cabo mientras Yuri da vida a un drama, el de su nuevo sencillo titulado “Tuya para siempre”, del cual grabó un videoclip. Se trata de una canción de José Luis Ortega, integrante de Río Roma, quien hace dos años la escribió para ella, pero no había podido ponerle voz. “Estoy feliz de cantárselas a todas las mujeres, porque yo voy a ser su escudera, porque es como decirles ‘ustedes no pueden decirle lo que quisieran a ese hombre, pero yo se lo voy a decir a través de esta canción y de su video’”.

Como compañero de este drama eligió al actor Gabriel Soto, quien trabajó con la cantante en esta historia donde la infidelidad es el detonante para que el personaje femenino se empodere.