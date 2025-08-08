Es muy feo vivir con miedo: Wendy

El asalto que Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez sufrieron en la carretera hace más de un mes, cuando se dirigían a su natal León, Guanajuato, fue más violento de lo que se dio a conocer en un principio. A raíz de ese ataque, la actual conductora de La casa de los famosos México ha sido extorsionada y expuesta a través de una video íntimo que se dio a conocer hace unos días en redes sociales.

Wendy, ganadora de la primera edición del reality y que saltó de las redes sociales a la televisión, no había dado detalles del difícil momento que vivió, y tampoco quería denunciar el delito, pero gracias a la periodista Adela Micha lo hizo, pues fue a ella a quien Wendy contactó tras ser asaltada.

Detalles del robo

En entrevista con Adela, Guevara detalló qué fue lo que pasó aquel día en la carretera, donde además de que les quitaron dinero, las golpearon en el rostro y a Wendy le pidieron desbloquear su celular y dar información sobre su cuenta bancaria y sobre cuánto dinero tenía.

Horas después del atraco le mandaron mensajes a ella, junto con uno de los videos íntimos que tenía en su celular. Dicho material también se lo enviaron a su madre y a algunos amigos, incluido el hombre que aparece con Wendy en el video, el cual fue grabado en la intimidad. Así fue como la extorsionaron y le pidieron que les depositara la cantidad que habían visto que tenía en su cuenta de banco.

Wendy lo hizo, pues cuenta que sentía mucho miedo, la intimidaron, la insultaron, y ante la incertidumbre y el temor, Guevara les dio todo el dinero que había ahorrado, fruto de su trabajo.

Wendy se conmueve

Aunque la famosa está acostumbrada a las polémicas en redes sociales, nunca antes le había pasado algo como esto, una situación en la que sintiera miedo, y ahora lo está viviendo a cada momento que le suena el celular, pues por recomendación de las autoridades, debe conservar su mismo número telefónico. “Es muy feo vivir con miedo, que te estén amenazando, no se lo deseo a nadie y quien esté detrás de todo esto, qué feo que no se tienten el corazón, que piensen que yo los puedo mantener durante toda la vida”, dijo visiblemente conmovida.

En medio del complicado momento, Wendy agradece las llamadas y los mensajes que ha recibido de sus seguidores y de sus amigos, entre ellos la cantante Gloria Trevi. Uno de los momentos más importantes para ella fue cuando su papá le escribió y le dijo lo mucho que la quería, además de reconocer que es una persona muy trabajadora y que no tenía de qué avergonzarse.

Wendy se enfoca en su trabajo y en el proceso legal que enfrenta.