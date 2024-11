Mia Rubín dio a conocer su nueva canción “Miami”, que compuso con José Miguel Alfaro, con un sonido distinto a lo que ha cantado, por lo que el bossa nova le da un giro a sus interpretaciones.

“En esta canción quería hablar de cómo actualmente nadie quiere compromiso, al final es una incongruencia de sentimientos, enamorarse o tener sentimientos por alguien puede llegar a ser algo tan complejo; quise hablar de la incongruencia humana”, explicó.

Mia se dio a conocer con boleros y el camino la llevó a descubrir otras opciones; el programa Los Herederos hizo que probara diferentes géneros; por eso experimenta el bossa nova. “Lo que quiero hacer con mi música es mostrar distintas variaciones de lo que me gusta. Como artista me he ido descubriendo y viendo las cosas que disfruto”, comentó.

Su experiencia va de la mano con la congruencia con la que se ha manejado, siempre en el respeto con letras que pueda escuchar todo el mundo. “Nunca sacaría algo que no amara al cien; a esta canción le tengo gran cariño. Es padre ver que mi voz y la composición funcionan con diferentes géneros, ya hice bachata con ‘La mala’, balada y bolero; es importante tener esa variación, poco a poco voy a encontrar ese sonido que me va a caracterizar a la larga”, dijo la intérprete.

Ella escucha reguetón, pero no quiere decir que esté totalmente de acuerdo con las letras soeces. “Jamás voy a recurrir a la vulgaridad, mantengo mi línea y no pienso dejarla nunca, intentaré ser lo más elegante en ese sentido, porque es lo que soy yo. No planeo hacer reguetón, aunque nunca digas nunca, lo principal es mantenerme fiel a mi esencia”, compartió.

Su línea artística también se nota en el videoclip, es sensual, nunca muestra más piel, incluso en la escena donde se le ve en una tina, luciendo un vestido blanco que deja todo a la imaginación. “Me gusta sentirme sexy con sus límites, elegante y fina, hay un escena en la tina donde estoy vestida y no enseño nada porque no me gusta, respeto a quien lo hace, pero no es lo mío, quedó un buen resultado y estoy orgullosa del video”, señala.

Ser fiel a sus creencias y no dejarse llevar por las tendencias es algo que ha logrado porque es firme en sus convicciones. “No quería seguir a todos en estos ‘trends’ que hay para pegar, porque sino me hubiera puesto a hacer corridos tumbados y reguetón, reconozco que hay artistas increíbles en estos géneros, pero no es lo que quiero para mi carrera”, puntualizó.