Dos mujeres en pugna o bien, nuera contra suegra. Esto será parte de la comedia cinematográfica Es por su bien, ahora en posproducción, que reunirá a Mónica Huarte y Ana González Bello.

Huarte quiere proteger a su hijo, González Bello es la chica a quien ve como enemiga. Michael Ronda es la manzana de la discordia en esta cinta dirigida por Alfonso Pineda Ulloa.

“Empieza con el cliché de suegra odia a la nuera, pero en el viaje es ir dándose cuenta de por qué se odiaría a alguien nada más por ser”, comenta González Bello. “(En la vida real) tenemos ella y yo casi la misma edad y era de que seríamos amigas, si es que yo no anduviera con su hijo”.

Es por tu bien es una cinta basada en la homónima española de 2017, en la que tres hombres intentan que sus hijas corten al novio. En la versión mexicana también se encuentra Kate del Castillo y Consuelo Duval, bajo la producción de Javier Williams, quien ha estado detrás propuestas como De viaje con los Derbez.

“Lo bonito es que son tres mamás las protagonistas, lo cual lo hace más cercano. Y es también entender por qué actúan así: ¿por vulnerabilidad o por el miedo a perder al hijo? Es ir desmenuzando los clichés que se tienen”, expresó.

“Cuando leí el guion decía que mi personaje era cinco años mayor que él y cuando vi a Michael que tiene cara de niño dije ¿de verdad quieren esto?, pero todo salió muy bonito”, señala González Bello.

La más reciente cinta mexicana que tomó como base una cinta española fue Como novio de pueblo (2019), que siguió la temática del título ibérico Primos.

De estreno

La también actriz de Las vocales y Corazonada está en cines con la comedia Todas menos tú. La ópera prima de Luis Kuri sigue a un añejo grupo de amigos que hace todo lo posible para que uno de ellos no contraiga matrimonio, pensando que si lo hace, se alejará de ellos. “Es la chica (su personaje) que no tiene filtros para hablar, pero no es grosera, sino que lo hace desde un lugar de mucha empatía, es como una niña en el sentido que se sorprende de todo”, detalla.

Todas menos tú, que llegó a más de mil salas en la República, cuenta en su reparto, entre otros, con Cassandra Sánchez Navarro, Jesús Zavala y Ricardo Abarca.