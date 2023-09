Es señalado por aterrorizar a sus empleados

Jimmy Fallon, el conductor de The Tonight Show, está dando de qué hablar porque 14 exempleados y dos miembros actuales del staff dieron su testimonio a la revista Rolling Stone sobre el ambiente de trabajo que se vive en el programa, y aseguraron que este es tóxico y que llegaron a sentir miedo por los comportamientos impredecibles del popular conductor de 48 años.

En un extenso informe dado a conocer por la revista, 14 exempleados de The Tonight Show, el exitoso late night emitido por la cadena NBC, y dos que todavía forman parte del mismo, coincidieron en que experimentaron una toxicidad en sus tareas diarias en el programa, producto de la naturaleza “errática” del conductor.

Muchas de las declaraciones concuerdan con que Fallon es una persona “completamente impredecible”, que tiene “ataques de ira”, y conductas agresivas “cuando llega borracho” al set. Además, los testimonios también remarcan cómo, producto de ese contexto nocivo, debieron recurrir a terapia e incluso contemplaron quitarse la vida por estar “en constante estado de miedo”, apunta la publicación.

Exempleados tuvieron que lidiar con las consecuencias físicas de los problemas de salud mental derivados de un “maltrato sistemático” dentro del programa, y uno de los testimonios señala la angustia que se vivía con tal de complacer a Jimmy. “Nadie le decía que no a Jimmy, todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar, por algo se fueron tantos ‘showrunners’ del programa, todos sabíamos que no iban a durar mucho”, señaló.

La situación se tornó tan delicada que incluso algunos afectados señalan que llegaron a pensar en el suicidio. El caso de Fallon es similar al de la conductora Ellen DeGeneres, dado a conocer hace un año. Ella se despidió de su programa en medio de numerosas acusaciones de “promover un clima laboral tóxico” en El show de Ellen DeGeneres.