Es tiempo de raperas

El poderío de seis mujeres exponentes del hip hop se sentirá este sábado en el corazón del país, como acto de apertura del concierto de Residente.

Para estas raperas, Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena, esta presentación es un desafío para su género y un acto histórico que hace años parecía imposible. “Este concierto tendrá un nivel de visualización muy grande y otras chicas se darán cuenta que también lo pueden hacer, ahí la importancia de estar presentes”, dijo Mena, rapera y freestyler tapatía de 19 años.

Resultado de una lucha

A decir de Prania Esponda, esta presentación representa una lucha que como mujeres artistas han emprendido desde hace muchos años, donde hay denuncia, resiliencia y memoria. “Y este espacio no fue gracias al gobierno”, comenta Prania cuando se le cuestiona sobre la frase del sexenio actual: “Es tiempo de mujeres”.

“Es más bien el resultado de una lucha constante de muchas mujeres en diferentes ámbitos. De hecho, en otro momento de la historia, a Residente le abría abierto su concierto un grupo de hombres y no un grupo de mujeres. Eso me parece importante como avance”, agregó la originaria de Tlaxcala, que ha consolidado su rap feminista.

El evento gratuito de Residente y estas seis intérpretes femeninas se realizará este sábado 6 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México. Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena arrancarán a las 6:30 p.m. y a lo largo de 50 minutos desafiarán las normas con su canto. “No se trata de abrir un concierto, sino de abrir un nuevo relato. Ellas no aparecen en letras pequeñas: son estelares con diferentes trayectorias, representan los territorios, luchas y estilos que conforman el rap contemporáneo”, explicó este colectivo intergeneracional.