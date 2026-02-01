Es un momento muy oscuro: Rushdie

El escritor Salman Rushdie aseguró que distintas partes de nuestra sociedad están colapsando. “Es muy difícil para las personas hablar entre ellos, incluso aunque hablemos el mismo idioma, realmente no nos entendemos. Y cuando la comunicación así desaparece o se cae en la sociedad es algo peligroso para la sociedad y de esto va esta historia”. Lo señaló en una conferencia virtual con prensa de habla hispana para hablar de su nuevo libro La penúltima hora.

Al abordar el acontecer mundial y los temas que aborda en esta obra publicado por Random House en el que reúne cinco relatos que abordan la muerte, la vejez, la despedida de los lugares que han sido el hogar, pero también hablan de pertenencia y la identidad, el narrador señaló: “Para mí la literatura siempre ha sido la mejor manera que tengo de responder al mundo en el cual yo vivo.

Las historias que he contado siempre para mí han sido como pasos en esta vida o en el viaje. Y a medida que el mundo cambia, la escritura también cambia”. Sobre si es una herramienta buena de resistencia, aseguró que hay escritura que cumple con esa función muy bien. “Por ejemplo, George Orwell y su escritura, nos ha dado maneras de pensar en la opresión y en la tiranía. Escribir puede hacer esto, nos puede dar maneras de pensar. No puede ignorar o no puede derrocar los regímenes, no con frecuencia, pero en los tiempos difíciles en los que vivimos, como ahora, espero que sea una manera de incrementar la comprensión de los lectores de lo que está sucediendo”, indica.

Contra la censura

Sobre la última frase del libro, que dice “nuestras palabras nos fallan”, dijo que se trata de una advertencia. “Creo que dice que estamos viviendo en un momento en el cual la comunicación dentro de una sociedad se está colapsando. Hablo especialmente de Estados Unidos. La profundidad de la división en este país es alarmante. Es parece que es como que estás gritándole al vacío. Por un lado, realmente no puedes entender lo que el otro lado está diciendo. Y creo que, si vives en una sociedad que ya está tan dividida, el idioma es insuficiente para la comunicación y esto es algo peligroso para la sociedad”, reiteró.

Incluso también que él como todo el mundo está preocupado por las acciones de Donald Trump y apuntó que “es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”, donde, también está la discusión de Groenlandia y de Canadá, etcétera, “se está convirtiendo en un momento oscuro, no solo para los Estados Unidos”, añadió.

Se le cuestionó también sobre la censura de libros en Estados Unidos, que dijo, es un problema muy grande. “En primer lugar, es un crimen contra la primera enmienda, lo cual va contra la libertad de expresión y después la manera en la que esto se lleva a cabo en las bibliotecas, en las escuelas, es algo totalmente aleatorio”, considera.