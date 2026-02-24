Escala el miedo en la vida diaria

Hay una escalada del miedo, en México y el mundo, afirma la escritora Rosa Beltrán, quien dice que “el miedo es la sustancia que, querámoslo o no impregna, el quehacer de nuestros días”. Es uno de los cambios que trajo la pandemia por el covid-19, pero también que ha llegado con la certeza de que el miedo es la carne de la que se alimentan los noticieros, las redes sociales, pero también y sobre todo cada vez más, la literatura.

“Las causas pueden ser múltiples: la situación global de guerra y amenaza económica, la precarización que es real, la retórica de los líderes totalitarios, las acciones de las mafias del crimen organizado que van ganando territorios a las ciudadanías, la situación de la migración; en nuestro país, en particular los números de levantados, desaparecidos y desaparecidas, la amenaza real de ataques y violencias reales y virtuales, las invasiones de países poderosos, las dictaduras disfrazadas de democracia. En suma, tenemos miedo porque hoy existe una sensación creciente de que las vidas humanas son prescindibles”, señala Beltrán, quien adelanta el tema central de su texto Miedo, que formará parte de un libro de próxima aparición.

El ensayo fue su lectura estatutaria como integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. En entrevista, la académica dice que el miedo se gestó desde hace muchos años, pero se potenció con la pandemia. “Por alguna razón tuvimos la esperanza, pero bastaron dos señales para darnos cuenta de que no aprendimos nada: el estallido de la guerra fue la primera imagen con la que nos topamos, Ucrania invadida por Rusia y acto seguido los ataques de Hamas y el genocidio en Gaza”, señala.

Aunque considera que la literatura, junto con la educación y la universidad buscan devolver el sentido de la vida, la violencia simplista se ha metido a la literatura y a las series televisivas comerciales que abonan a una narrativa simplista y falsa.