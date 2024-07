Escalona aprende a vivir con dolor

Andrea Escalona siempre opta por vivir en paz, lejos del escándalo, aunque no siempre lo logra, y una de sus mayores motivaciones que dice tener es honrar la memoria de su madre, la productora Magda Rodríguez, quien cumplirá cuatro años de fallecida el próximo 1 de noviembre.

“Todos los días la recuerdo, es un duelo es bastante duro, solamente una persona que ha pasado por esto sabe el dolor que se siente, pues ya no la abrazo, sus fotos van quedando más lejos de su carrete, las pláticas, las llamadas ya no están, pero tienes que aprender a llevar ciertos dolores y trato de llevarlo con la mejor honra”, declaró.

En entrevista, la anfitriona del programa matutino Hoy comenta que el mayor legado que le dejó su mamá fue definitivamente el amor por la televisión y el trabajo, pues la describe como alguien que siempre pensaba en sumar y era muy creativa.

“Un duelo no es como una receta de pastel: leche, huevos… cada uno tiene su manera de vivirla, a mí me han servido las terapias a las que sigo yendo, yo tuve una gran tanatóloga y todos los días le brindo la vida a mi mamá”, afirma. “Esta experiencia le ha enseñado a valorar el tiempo y la calidad que les brinda a sus seres queridos, como a su hijo Emilio, a quien bautizó en agosto del año pasado”.

Por otro lado, niega que tenga roces con su colega Tania Rincón, como se llegó a especular. “No sé de dónde sacan esas cosas, lo que más me preocupa es que le den foco a mentiras, que no tienen pies ni fundamentos. Ella y yo no estamos peleadas, ni discutimos por una venta”, asegura.