Escenario de cítrica literaria ha cambiado

Christopher Domínguez Michael acaba de publicar Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V. Cortesía

Cinco padres fundadores de la literatura mexicana: Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Jorge Cuesta y José Revueltas; un grupo literario: los Contemporáneos; y un antipadre antifundador: Rubén Salazar Mallén, conforman los siete retratos delineados por el crítico literario Christopher Domínguez Michael en Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V, su obra ensayística predilecta que no solo recuerda que hubo un mundo literario antes de Octavio Paz y Juan Rulfo, es la base de su historia de la literatura.

“Si tuviera que someterme al ocioso (y proverbial) ejercicio de salvar del fuego uno solo de mis libros, ese sería ‘Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V’”, afirma sobre esta obra que se centra en los escritores clásicos del siglo XX, que para su historia de la literatura mexicana representa el siglo V, pues propone que la misma inició en 1521, con la llegada del español.

¿Muchos de sus libros tienen su origen en este?

Si ordenara mi obra de manera diacrónica sería primero Fray Servando; luego, La innovación retrógrada, que es sobre el siglo XIX; luego, Tiros en el concierto, y posteriormente la biografía de Octavio Paz. Ese sería el orden histórico.

¿Hay muchos cambios en usted y en la crítica literaria?

En mí, el cambio es obvio, no es lo mismo tener 30 años que 60. Y el escenario de la crítica literaria ha cambiado mucho, prácticamente la generación que a mí me educó en términos generales, con los que yo que crecí, murió. Se fueron extinguiendo a lo largo del fin del siglo XX y principios del siglo XXI las grandes figuras rectoras del gusto literario, desde Octavio Paz hasta Carlos Monsiváis, José Luis Martínez, y de mis contemporáneos, no pocos dejaron la crítica literaria por otros géneros o porque se les agotó la tinta. Yo he perseverado y esta perseverancia me ha permitido llegar a esta segunda edición del libro, que la veo con indudable simpatía y orgullo de joven padre que fui. Obviamente está marcada por la manera de ver el mundo de fines del siglo XX, no puede ser de otra manera.

¿Están los padres fundadores?

Cuando yo aparezco en la crítica literaria, Alfonso Reyes estaba apenas siendo rescatado, era considerado por muchos lectores un autor lleno de polvo, anticuado, y a mí tocó la vindicación de su figura... en el caso contrario, Revueltas ha sido totalmente olvidado, se le reconoce en los círculos radicales por su pasión política, pero los jóvenes lanzan sus novelas y no les interesan. Cosa que lamento porque a mí me siguen gustando, quizás los nuevos lectores de Revueltas estén en 30 o 50 años en el tiempo futuro.