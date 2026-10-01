Escenarios IMSS continúa en Tlaxcala

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del gobierno de México —a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal)— continúan con dos proyectos escénicos como parte de la programación Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027: iniciativa que impulsa la circulación de propuestas artísticas y el acceso a la cultura en distintas regiones del país como Tlaxcala.

“Queremos que este lugar tenga una programación escénica constante y que las compañías puedan presentar su trabajo más allá de sus estados de origen: por eso, junto con el IMSS, damos continuidad a Escenarios IMSS-Cultura. Este octubre, el Teatro del IMSS Tlaxcala recibirá propuestas de Oaxaca y Puebla para compartirlas con el público de la entidad”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

La segunda temporada de Escenarios IMSS-Cultura en Tlaxcala reúne compañías provenientes de distintas entidades del país con propuestas de diversas disciplinas y lenguajes escénicos dirigidas a públicos diversos. En la programación de octubre, participan compañías originarias de Oaxaca y Puebla con proyectos que contribuyen a fortalecer la presencia de las artes escénicas en espacios del IMSS y a acercar al público propuestas provenientes de diferentes regiones de México.

Propuestas

Cabeza rota, de la compañía oaxaqueña Casa Gris, es una puesta en escena unipersonal e interdisciplinaria dirigida al público juvenil. Escrita, dirigida y protagonizada por Zezé Figueroa Ramos, la obra aborda la experiencia de salud que atravesó después de una convulsión, dos cirugías en la cabeza y cuatro años de rehabilitación entre 2018 y 2022.

A partir de esta experiencia, la puesta en escena establece una relación entre un mundo ficticio y la historia personal de su creador tomando como principal referente el poema “Ojalá el gobierno me diera una beca”, del escritor queretano Gerardo Arana (Querétaro, 1987-2012). Se presentará el viernes 2 de octubre, a las 17:00 horas, y el sábado 3 y el domingo 4, a las 13:00 horas.

Bajo la piel de Puebla, de Zeeka Teatro (compañía originaria de Puebla) y dirigida por Ángel Cerlo, es una puesta en escena que combina teatro, circo, música, acrobacia y canto. El montaje recupera la memoria histórica de los Barrios Fundacionales de Puebla y fusiona la figura del pregonero (personaje que anunciaba noticias en las plazas públicas) con la de los cómicos de la legua, para crear el concepto de “pregoneros mestizos” y trasladar esta herencia cultural al escenario.

Las funciones se llevarán a cabo el viernes 9 de octubre, a las 17:00 horas, y el sábado 10 y domingo 11, a las 13:00 horas. Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027 fortalece la colaboración institucional entre el IMSS y la Secretaría de Cultura del gobierno de México —a través del Inbal— para acercar propuestas artísticas a distintas comunidades del país y fortalecer el vínculo entre salud, arte y comunidad.

La cartelera completa se puede consultar en la página de Escenarios IMSS Cultura.