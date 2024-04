El nombre de Fofo Márquez sigue dando de qué hablar. Y es que el pasado 4 de abril se dieron a conocer unos videos por medio de redes sociales donde se observa al influencer golpeando a una mujer en un estacionamiento en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Tras estos hechos, personal de la Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal y la Subdirección de Seguridad Ciudadana de Naucalpan trabajaron de manera coordinada con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para analizar las grabaciones del C4, con el fin de ubicar al agresor y mantener vigilada su casa, logrando así su detención en la colonia Santa Cruz Acatlán.

Luego de su detención, el pasado jueves, elementos de ambas corporaciones, municipal y estatal, cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Las imágenes causaron el enojo de varios usuarios, incluso de algunos creadores de contenido como el “Escorpión Dorado”, quien recientemente habló sobre el escándalo que enfrenta Rodolfo “N”.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Alex Montiel, nombre real del “Escorpión Dorado”, explicó que solo una persona que está mal emocionalmente puede hacer lo que el Fofo hizo con la denunciante.

“Yo creo que no se trata de ‘influencers’, se trata de educación. Cualquier persona hemos visto que, si está malita, se le cruzan los cables y hace ese tipo de cosas que es inaceptable en cualquier sociedad, no importando a qué se dediquen”, mencionó.

Asimismo, recalcó que como sociedad debemos ser más empáticos sin importar a qué se dediquen las personas, y dijo que se encuentra en contra de que se le pueda llamar influencer a cualquiera.

“Que le pongan la etiqueta de ‘influencer’, eso es lo de menos, necesitamos unirnos más y ser más empáticos, no importa a que te dediques. No pueden ver a alguien desempleado sin quererle llamar ‘influencer’ cuando el tipo que le metió una golpiza a una mujer no genera ni la más pinche básica empatía”, agregó.

Aunado a esto, contó que espera que Rodolfo “N” sea castigado y reciba todas las consecuencias que se merece luego de haber golpeado “brutalmente” a una mujer.