La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), organismo de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, inició su Temporada de Otoño 2026, integrada por tres obras que transitan entre el ballet clásico, el lenguaje neoclásico y las propuestas contemporáneas.

Homenaje

“Nuestras escuelas públicas de arte tienen la responsabilidad de abrir oportunidades para que más jóvenes puedan hacer de la danza su profesión. Con funciones de entrada libre, las y los estudiantes adquieren experiencia escénica mientras el público conoce el trabajo de una nueva generación de intérpretes. Al dedicar esta temporada a la maestra Ofelia Asencio, reconocemos a quienes han hecho de la enseñanza una manera de dar continuidad a la danza en México”, señaló Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

La maestra Sandra Bárcenas explicó que esta edición busca ampliar la versatilidad técnica e interpretativa de estudiantes de la licenciatura en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín y del Plan Especial para Varones. La selección de piezas permitirá al alumnado acercarse a distintos estilos y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, indicó.

Expuso que la primera parte incluirá fragmentos de La bella durmiente, con coreografía de Dariusz Blajer sobre la original de Marius Petipa y música de Piotr Ilich Chaikovski. Destacó que el montaje exige precisión, coordinación y disciplina, especialmente en las escenas colectivas. Además, algunas y algunos participantes interpretarán por primera vez un pas de deux ante el público.

La segunda obra, Vis in motu, del coreógrafo invitado Jorge Iuit, explora el lenguaje neoclásico mediante la combinación de fundamentos del ballet con una mayor libertad de movimiento. Esta propuesta favorece el desarrollo de la musicalidad, la conciencia espacial y el trabajo en equipo.

Por su parte, Donde la vida insiste, de la coreógrafa invitada Michele Cutri Morett, incorpora elementos cercanos a la danza contemporánea. La pieza permite experimentar con nuevas dinámicas corporales y ampliar las posibilidades expresivas de las y los intérpretes.

Sandra Bárcenas señaló que participar en una temporada abierta al público constituye una experiencia fundamental para la preparación profesional. El trabajo escénico fortalece la presencia, la seguridad y la capacidad de comunicación mediante el cuerpo, además de acercar al estudiantado a las exigencias del ejercicio artístico.

La Temporada de Otoño 2026, dedicada a la memoria de la maestra Ofelia Asencio, inició el jueves 19 de noviembre y continuará hasta el domingo 29 en el teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Las funciones se llevan a cabo los jueves y viernes, a las 11:30 horas, y los sábados y domingos, a las 12:30 horas.