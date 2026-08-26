Ese Pérez y Flor Vigna prefieren la paz

Hay cosas que terminan mucho antes de iniciar, y el amor que parecía surgir entre Ese Pérez y Flor Vigna, integrantes de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, es una de ellas.

La cercanía entre ambos había comenzado a llamar la atención del público y sus compañeros, entre besos y abrazos, hicieron pensar que entre ellos podía surgir algo más. Sin embargo, una discusión durante la última gala de eliminación terminó por poner punto final a esta historia.

Todo comenzó cuando Mariana Ochoa cuestionó la relación entre Flor y Ese, al considerar que no era del todo sincera, y acusó a la argentina de querer “colgarse” del influencer mexicano. “Flor es muy complicada, yo sé que tiene talento, pero tampoco sale a demostrarlo y, a mí parecer, siento que como no encuentra su contenido, está utilizando a Ese Pérez para crear una historia de amor que en cuanto salga no va a existir”, dijo a Galilea Montijo.

Las palabras Ochoa provocaron la reacción de Flor; sin embargo, la cantante y actriz esperaba que su “galán” tomara una postura más firme para defenderla, pero esto no sucedió, por lo que, tras la eliminación de Moisés Peñaloza, ambos tuvieron una tensa conversación.

Diálogo

Vigna decidió abrir su corazón y exponerle su molestia, y es que no vio congruencia el que Pérez disfrute su cercanía, pero que no tuviera la misma disposición para respaldarla. “Te gusta estar con alguien en la cama, besarte y toquetear, pero a la hora de defender te da miedo y prefieres hacer show”, le dijo.

Fue entonces cuando Ese decidió poner distancia entre ambos y le aclaró a la joven que no espere actitudes de pareja cuando no lo son. “¿Somos novios? La neta, yo no quiero que tengamos problemas por ningún motivo. Yo soy el de que ‘ay, dame un beso’, y es bonito... pero para no trascender a problemas, pues por la paz, ¿no?”, afirmó. Ambos estuvieron de acuerdo con la decisión y pactaron no romper la cordialidad por el bien de la convivencia dentro de la casa.