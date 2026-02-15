Esmeralda cambia rancho por barrio

Esmeralda Camacho, la violinista que fue ligada sentimentalmente a Christian Nodal, hizo un cambio drástico en su carrera, pues luego de brillar en las presentaciones del exponente del regional mexicano, ahora “se fue con el barrio”.

Al menos esto dejó ver en sus historias de Instagram, pues presumió los días de ensayos con el cantante urbano El Malilla. De este modo, la artista pondrá el toque elegante con la presencia del violín en sus temas con “flow”.

Esta no es la primera vez que Esmeralda muestra su versatilidad, ya que ella participó con su violín en temas de la música electrónica y también ha sido invitada en conciertos como el del grupo Belanova.

Camacho también ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, en Jalisco, por lo que ahora muchos esperaban ver cómo sería su colaboración con el intérprete de “Victoria” en el Palacio de los Deportes en CDMX.