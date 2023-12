Esmeralda Pimentel se sinceró en el podcast El rincón de los errores y reveló algunos detalles del abuso sexual que sufrió en la infancia. En el capítulo titulado “Una mujer fuera del orden establecido”, la artista de 34 años describió el momento en que fue obligada a callar los tocamientos indebidos que recibió a manos de un primo.

“Reconozco que tengo un asunto con la autoridad en el sentido de la imposición o de todo aquello que coarta la libertad, sí me lastima mucho y me duele, y a veces ni siquiera es conmigo, es con los demás. Me he llegado a meter en muchos problemas o hay producciones que probablemente ya no me contraten porque fui la que defendía los horarios justos o decía ‘te estás pasando de lanza con él’ y, sobre todo, cuando me quieren callar no me dejo”, comentó la actriz.