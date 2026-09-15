Esmeralda y José María llegan a Drácula

La imagen de Drácula de Bram Stoker había permanecido intocable en las figuras de los actores Winona Ryder y Keanu Reeves; sin embargo, hace pocas horas los actores mexicanos Esmeralda Pimentel y José María de Tavira “sacaron el colmillo”.

Ahora ellos dan vida a Mina Murray y el conde Drácula, respectivamente, pero para la versión en español para Latinoamérica del audiolibro que, con orgullo, presentaron en Italia, como parte de la Biennale Di Venezia, la exposición internacional de arte más antigua y prestigiosa a nivel mundial y que fue llevada a cabo por primera vez en 1895.

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“Qué honor encarnar a Mina y entrar, desde la voz y la imaginación, al universo de Drácula. A partir del 1 de octubre podrán escuchar esta ficción sonora que creamos junto al precioso equipo de @jarpastudio y @jmdetavira para @audible_espanol. Gracias, @labiennale, por acogernos con tanto cariño”, escribió la actriz sobre el evento donde presentaron el trabajo audible ante los ojos del mundo.

Hay que mencionar que la empresa Audible seleccionó a los histriones para la versión latinoamericana, aunque también se dará a conocer en inglés, francés, italiano, así como español de España. Cuando su prometido desaparece en Transilvania, Mina Murray comienza a reconstruir los fragmentos de cartas, diarios y escalofriantes testimonios para dar caza al depredador que acecha a quien más ama, solo para descubrir que ese depredador ya la está cazando a ella.

Así, su amiga más cercana, Lucy, cae bajo su influjo, el enigmático profesor Van Helsing es convocado para enfrentarse a esta amenaza inimaginable. Sin embargo, Mina, quien con su determinación y su capacidad para conectar pistas que nadie más ve, podría tener la clave para detener a este antiguo depredador… si es que él no ha logrado ya abrirse camino hasta su mente.

La felicidad de Pimentel ha sido indescriptible ya que unos días atrás ella caminó por la alfombra del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde con un grupo de actores presentó Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal.