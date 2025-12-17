Espacios cierran por vacaciones

Centros culturales, librerías y museos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cerraron sus puertas el fin de semana pasado y abrirán de nuevo a comienzos de enero a causa de las vacaciones de invierno.

Así lo anunció la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Máxima Casa de Estudios a través de sus cuentas de redes sociales, a las usuarias y los usuarios. De acuerdo con la primera dependencia universitaria, encabezada por Rosa Beltrán, los lugares que suspenderán actividades hasta el próximo miércoles 7 de enero son los siguientes: Casa del Lago Juan José Arreola: Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT): Ricardo Flores Magón número 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Museo Experimental El Eco: James Sullivan 43, colonia San Rafael, Cuauhtémoc.

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC): Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria (CU), alcaldía Coyoacán. Museo Universitario del Chopo: Doctor Enrique González Martínez 10, colonia Santa María La Ribera, Cuauhtémoc.

En cuanto al Colegio de San Ildefonso, localizado en la calle Justo Sierra 16, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerrará los siguientes miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, y el 1 de enero.

En concordancia con Libros UNAM, las cinco principales tiendas de materiales de lectura de su red reabrirán el próximo sábado 3 de enero: Casa Universitaria del Libro (Casul): Orizaba 24, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Henrique González Casanova; Jaime García Terrés; Palacio de Minería: Tacuba número 5, colonia Centro, Cuauhtémoc. Un paseo por los Libros: Pasaje Zócalo-Pino Suárez, local 28. Con referencia a su página de internet www.librosunam.com.mx, la compraventa de obras literarias y revistas continúa disponible, pero serán entregadas a domicilio a partir del siguiente lunes 5 de enero.