España, presente en Festival Paax

“Este es el quinto aniversario del Festival Paax GNP y cada año siempre es un reto, ¿cómo hacemos para que sea todavía más impresionante y más emocionante; que traiga algo novedoso a comparación de los años anteriores? Creo que el primer elemento clave es que se trata de la primera ocasión que tendremos obras corales”, afirma Alondra de la Parra, directora artística del evento que se ha consolidado como uno de los encuentros musicales de mayor peso en el Caribe.

Una de las particularidades de esta edición es la presencia de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, lo cual —explica De la Parra— les permitirá alcanzar un repertorio al que nunca antes habían podido llegar: la “Novena sinfonía”, de Beethoven, la “Segunda”, de Mahler y una nueva versión de la Carmen, de Bizet. “Digamos que esa la primera nueva ala del festival, lo que nunca habíamos tenido, la parte de la voz. También hay un gran énfasis en España y la voz”, continua.

La bienvenida

En esa línea entra la función inaugural, la gala “¡Viva la zarzuela!”, con la participación del tenor Rolando Villazón: “Es un agasajo abrir con un programa de zarzuela en el que van a participar, por supuesto, Villazón y la soprano española Serena Sáenz. Es México y España, y el Coro de la Comunidad de Madrid y el canto de las partes más importantes del repertorio coral de zarzuela”.

Si se observa el repertorio de los últimos años, muchas veces el festival hace lo que una orquesta trabaja en toda una temporada. “Ya tenemos mucho acumulado y también una familia muy bonita de artistas y de público. Tenemos un 60 % de personas que regresan y hay mucha gente que ha estado en las cinco ediciones. Cada vez es un público más recurrente. Hay que imaginar también todos los estrenos que hemos hecho, los grandes solistas que han pasado por aquí, las obras que han nacido aquí”.