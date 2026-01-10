Esparcirán cenizas de Andrés García

Faltando poco para que se cumplan tres años de la muerte de Andrés García, su viuda, Margarita Portillo, se alista para esparcir sus cenizas en la playa y el mar, como se lo prometió al actor. Sin embargo, no tiene contemplado invitar a los hijos del famoso, Andrés Jr. y Leonardo, pues ella sólo quiere que estén presentes los más cercanos.

En programa Ventaneando entrevistó a Portillo, a propósito del sismo de 6.5 del viernes 2 de enero, debido a que el epicentro fue en Guerrero. Luego de que Margarita descartara cualquier tipo de afectación de cuidado, en el Paraíso y sus alrededores, confió al vespertino que, entre sus planes de este año, está el de cumplir con una de las voluntades de su esposo; esparcir sus cenizas en su playa, en donde también se encuentran los restos de los progenitores del actor.

Entre lágrimas, Portillo expresó que, a pesar de que, desde hace un tiempo, ya aceptó el hecho de que el Andrés murió, sigue presentando dificultades cuando se trata de seguir su vida sin su presencia. “Aceptado está, pero dejar ir, es muy difícil... ay, no me hagas llorar”, solicitó.

Los invitados

Para el día que elija para esparcir los restos, Portillo espera que la acompañen los más allegados al actor, motivo por el que ya comenzó a contactar a los hermanos de don Andrés, quienes desea que estén presentes en ese momento.

También mencionó a sus nietos y a su hijo, Andrés López Portillo, omitiendo los nombres de Andrés Jr. y Leonardo, que el actor tuvo con Sandy Vale y con quien ha mostrado grandes diferencias desde antes de que el famosos falleciera.

“Justo ayer chateaba con mi cuñado Antonio, le decía que le iba a avisar la fecha en que decidiera hacerlo, porque está en mis planes hacerlo este año. A mí me gustaría que sus hermanos estuvieran aquí, mi hijo también, por supuesto, y mis nietos y nada más”, precisó.