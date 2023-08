Los conciertos de Taylor Swift en México están cada vez más cerca y los “Swifties”, nombre con el que se identifica a los fans de la intérprete de “Bad blood”, “Fearless” y “Love story”, ya han comenzado los preparativos finales.

Con “memes” esperan ansiosos las fechas en el Foro Sol, y comparten su preocupación por que el clima no impida que disfruten de su música favorita. Claro, aquellos que no han conseguido boleto también reflejan su sentir a través de estas imágenes.

La presentación de Taylor Swift ha generado gran expectativa dado que es la primera ocasión que se presenta en México, así como en distintas ciudades de América Latina. Los boletos estuvieron a la venta por Ticketmaster bajo la modalidad Verified Fan.

La cantante iniciará su gira en México el próximo 24 de agosto en el Foro Sol, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, con capacidad para más de 65 mil personas, en el que dará cuatro conciertos consecutivos como parte de The Eras Tour.

Según se ha podido apreciar en eventos previos. El acudir a un concierto de Taylor Swift es toda una experiencia; los fans han optado por elegir una de las “eras” (discos) de la cantante para inspirar el outfit con el que se presentan el día del concierto.

Además, días o semanas antes comienzan a fabricar friendship bracelets que intercambian en el concierto y con los que hacen honor al tema musical “You’re on your own, kid”.