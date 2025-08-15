Espinoza Paz al Auditorio Nacional

El cantautor Espinoza Paz se prepara para conquistar una vez más el escenario del Auditorio Nacional el próximo 17 de agosto, en un concierto que promete ser inolvidable tanto para él como para sus seguidores.

Este recinto, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, guarda un significado especial para el artista. Fue aquí donde, años atrás, Espinoza Paz tuvo el privilegio de ser invitado por el inolvidable Juan Gabriel, experiencia que marcó su carrera y que atesora con profundo cariño.

“El Auditorio Nacional me trae muchos recuerdos, ya que es un escenario importante donde tuve el honor de presentar mi música. “Cada rincón de ese escenario me trae remembranzas de ese momento que cambió mi vida y mi perspectiva de la música”, comentó el famoso. “Una experiencia que marcó mi vida para siempre”.

Este concierto es más que una presentación: será un homenaje a los momentos que han definido su carrera y una celebración de la música que une generaciones. Espinoza Paz prepara una noche especial, donde la música, los recuerdos y la pasión se unirán en un solo escenario.